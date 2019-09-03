Жители дома номер 14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге ввели плату за вход в подъезд.

Стоимость "входного билета" составляет 100 рублей. Плату берут с желающих посмотреть парадную – здание, известное как доходный дом купца Елисеева, пользуется большой популярностью у туристов, пишет "Российская газета".Решение о плате за вход в подъезд принял совет многоквартирного дома. Деньги с посетителей берет консьерж, он же выдает чеки. Вырученные средства жильцы хотят потратить на ремонт и благоустройство дома. В частности, планируется восстановление утраченных витражей, реставрация камина и замена украденных балясин.Доходный дом Елисеевых был построен в конце XIX века по проекта архитектора Гавриила Барановского. Здание имеет статус памятника культурного наследия.