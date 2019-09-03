Пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей

Пенсионерка лишилась 400 тысяч рублейЖительницу Владимира обвиняют в краже с банковского счета. Женщина была сожительницей сына 67-летней потерпевшей. В ноябре прошлого года, находясь дома у пенсионерки, оона воспользовалась ее компьютерной неграмотностью, по ее просьбе создала на персональном компьютере личный кабинет в «Сбербанке». При этом запомнила пароль и логин от личного кабинета.Кроме того, злоумышленница сразу заметила на счете банковской карты крупную сумму денег и решила украсть их.Чтобы скрыть следы преступления, женщина похитила СИМ-карты потерпевшей и переключила СМС-уведомления по счету на свой номер.Деньги она воровала в течение двух месяцев. Пенсионерка лишилась 400 тысяч рублей.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.