Голливудский актер Джуд Лоу оказался в эпицентре неприятной ситуации. Его загнали в тупик на пресс-конференции кинофестиваля в Венеции.

Голливудский актер Джуд Лоу оказался в эпицентре неприятной ситуации. Его загнали в тупик на пресс-конференции кинофестиваля в Венеции.Прямо во время конференции ему задали необычный вопрос. У знаменитости спросили, согласен ли он с фразой из романа русского классика Федора Достоевсого: "Если Бога нет, все дозволено?".Под предлогом общей усталости Джуд ушел от ответа. По его словам, накануне ночью он спал всего три часа, и поэтому не имеет права рассуждать на такие спорные темы.Но, судя по всему, этот вопрос глубоко затронул его душу. Через пару минут он снова заговорил об этом."Он знал, о чем говорит. Но я думаю, что если Бог есть, то все равно все дозволено", – высказался актер.Отметим, Лоу сыграл одну роль Папы Римского в новом сериале "Новый папа". Также в картине снялась российская актриса Юлия Снигирь. Она предстала в образе Мадонны.Режиссером "Нового папы" стал Паоло Соррентино. Картина признана одним из ярчайших событий кинофестиваля, сообщает .