Актер, композитор и певец узаконил отношения с возлюбленной.
Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова сыграли тайную свадьбу.
Актер, композитор и певец узаконил отношения с возлюбленной.
Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова сыграли тайную свадьбу.
Влюбленные успели отпраздновать торжество еще до вспышки
коронавирусной инфекции. Медовый месяц пара провела в Швейцарии.
В личном микроблоге избранница артиста опубликовала снимки
свадебной фотосессии. По словам Елены Глазковой, в момент создания фото она
носила ребенка под сердцем.
Супруга Матвейчука выразила надежду, что сможет еще раз
приехать в Швейцарию, ведь из-за плохого самочувствия она не смогла в полной
мере насладиться местными красотами.
"Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще
вернемся. Может даже полным составом, но попозже", – написала Елена.
2 Сен 2020 в 4:54 PDT
"Ребятки! Вы очень красивые и счастливые))) Вы друг другу на
пользу идете, однозначно!!! Счастья вашей семье!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Замечательная пара! Мои огромные
поздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото!
Отличный снимок!" – поздравляют счастливых влюбленных подписчики.
Напомним, в середине августа . Артист опубликовал фото из роддома. У пары уже подрастает дочь
Алиса, которая родилась в сентябре 2018 года.
16 Авг 2020 в 11:46 PDT