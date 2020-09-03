Актер, композитор и певец узаконил отношения с возлюбленной. Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова сыграли тайную свадьбу.

Актер, композитор и певец узаконил отношения с возлюбленной.Глеб Матвейчук и актриса Елена Глазкова сыграли тайную свадьбу.Влюбленные успели отпраздновать торжество еще до вспышкикоронавирусной инфекции. Медовый месяц пара провела в Швейцарии.В личном микроблоге избранница артиста опубликовала снимкисвадебной фотосессии. По словам Елены Глазковой, в момент создания фото онаносила ребенка под сердцем.Супруга Матвейчука выразила надежду, что сможет еще разприехать в Швейцарию, ведь из-за плохого самочувствия она не смогла в полноймере насладиться местными красотами."Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы ещевернемся. Может даже полным составом, но попозже", – написала Елена.2 Сен 2020 в 4:54 PDT"Ребятки! Вы очень красивые и счастливые))) Вы друг другу напользу идете, однозначно!!! Счастья вашей семье!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Замечательная пара! Мои огромныепоздравления! Будьте счастливы долго-долго! Вы просто сказочная принцесса на фото!Отличный снимок!" – поздравляют счастливых влюбленных подписчики.Напомним, в середине августа . Артист опубликовал фото из роддома. У пары уже подрастает дочьАлиса, которая родилась в сентябре 2018 года.16 Авг 2020 в 11:46 PDT