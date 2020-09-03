Звезда сериала Татьянин день проводила дочь в первый класс. Наследница Анны Снаткиной растет настоящей красавицей.

Звезда сериала "Татьянин день" проводила дочь в первыйкласс. Наследница Анны Снаткиной растет настоящей красавицей.Актриса отечественных теленовелл счастлива в браке с актероми шоуменом Виктором Васильевым. Знаменитости поженились в октябре 2012 года. Намомент бракосочетания Анна Снаткина уже носила под сердцем ребенка. В апреле2013 года актриса подарила мужу дочь. Девочку пара назвала Вероника.Анна Снаткина редко публикует фото наследницы в соцсетях,однако на днях сделала исключение. Дело в том, что дочь знаменитостипошла в первый класс. Звезда сериалов запечатлела чадо за партой. Вероникатянет руку вверх. Поза ребенка и выражение лица выдают нетерпение."Первоклассное фото! Доченька, в добрый путь!"– подписалакадр Анна Снаткина.Подписчики артистки, которые, наконец, смогли рассмотреть Веронику, от публикации пришли в восторг. Пользователи Сети сделали вывод,что девочка унаследовала черты лица от папы. Ребенка осыпали комплиментами.1 Сен 2020 в 12:12 PDT"Какая красавица, умничка и милашка!!! Вероничка, удачи тебена новом этапе жизни. ❤️Радуйсемью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю Вас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой,какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу. Желаюудачи, успехов в учебе, отличного настроения, радости, веселья Веронике😍❤️💘💖😘😊", "Ох, какая красивая!", "Какаякрасавица!" – рассуждают поклонники .