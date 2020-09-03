На сайте компании уже появилась информация о смене руководства.

Генеральным директоромЕдиного расчетно-информационного центра Владимирской области стал Евгений Карпов. С 28 августа он официальноприступил к исполнению новых обязанностей.На компании уже появилась информация о смене руководства.Ранее пост генерального директора занималДмитрий Ермолаев. Он уволился по соглашению сторон.Напомним, что насостоявшемся 11 июня суде былорешение внеочередного общего собрания участников ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» от февраля 2020 года о расторжении контракта с Ермолаевым.А 18 июняСледком возбудил уголовные дела в отношениизанимавшей этот пост после ЕрмолаеваНелли Титовой.Она, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей. Тогда же Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей.Отметим, что Евгений Карпов до 2010 года занимал поствице-губернатора Владимирской области. А последнее время он был проректором ВлГУ.