На сайте компании уже появилась информация о смене руководства.
Генеральным директором
Единого расчетно-информационного центра Владимирской области стал Евгений Карпов. С 28 августа он официально
приступил к исполнению новых обязанностей.
На компании уже появилась информация о смене руководства.
Ранее пост генерального директора занимал
Дмитрий Ермолаев. Он уволился по соглашению сторон.
На
помним, что на
состоявшемся 11 июня суде было
решение внеочередного общего собрания участников ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» от февраля 2020 года о расторжении контракта с Ермолаевым.
А 18 июня
Следком возбудил уголовные дела в отношении
занимавшей этот пост после Ермолаева
Нелли Титовой.
Она, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей. Тогда же Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей.
Отметим, что Евгений Карпов до 2010 года занимал пост
вице-губернатора Владимирской области. А последнее время он был проректором ВлГУ.