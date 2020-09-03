По этому направлению выделено свыше 38 млн рублей.

Начинающие фермеры получают грантовую помощь в рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области» нацпроекта «Предпринимательство». По этому направлению выделено свыше 38 млн рублей. На сегодняшний день освоено 90 процентов этой суммы, заключено 13 соглашений с получателями грантов «АгростартАп». Кроме того, поддерживаются семейные животноводческие фермы.В целом объём государственной поддержки на 2020 год в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области составляет 1,5 млрд рублей. Свыше 75 процентов годового лимита уже доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.Господдержка оказывается по следующим направлениям: стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка молочного скотоводства, племенного животноводства и выращивания овощей защищённого грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, закладка и уход за многолетними насаждениями, поддержка элитного семеноводства, ввод в оборот неиспользуемой пашни.