Финалисты конкурса Лидеры России совместно с клубом Эльбрус и администрацией Кабардино-Балкарии в среду, 3 сентября, открыли Парк Побед в Эльбрусском районе. Он представляет собой четыре больших участка с различными породами деревьев и кустарников.

Финалисты конкурса "Лидеры России" совместно с клубом "Эльбрус" и администрацией Кабардино-Балкарии в среду, 3 сентября, открыли Парк Побед в Эльбрусском районе. Он представляет собой четыре больших участка с различными породами деревьев и кустарников.В мероприятии приняли участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, председатель Клуба Лидеров России "Эльбрус", руководитель департамента кадровой политики Минэкономразвития Татьяна Дьяконова и победитель первго сезона конкурса "Лидеры России" Олег Жданеев.Парк состоит из четырех участков с березами, хвойными деревьями, кустарниками малины, калины и облепихи. В центре установлен двухметровый образ горы Эльбрус. Каждый может повязать на нее памятную ленту Победы.Рядом находится Поляна Нарзанов с пятью минеральными источниками. Также здесь расположена "тропа здоровья", которую убирали участники конкурса "Лидеры России" во время первого сезона проекта "Восхождение на Эльбрус".Накануне суперфиналисты третьего сезона "Лидеров России" поднялись на вершину горы со Знаменем Победы. Восхождение приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.По словам Казбека Кокова, в наши дни мир стремительно меняется, но потребность гордиться историей своей страны и ее победами остается. Он выразил уверенность, что Парк Побед внесет свой вклад в сохранение истории и развитие России."Парк символизирует исторические, личные победы, а также Победу в Великой Отечественной Войне и юбилей 75-летия со дня Победы. У нас было много побед, таких, как борьба против террора внутри и за пределами нашей страны. Мы продолжаем борьбу с новым вызовом – пандемией", – отметил Коков.Он выразил благодарность Алексею Комиссарову и участникам конкурса "Лидеры России" за такую инициативу. "Каждый, кто восходит на вершины Эльбруса и своей жизни, может прийти сюда, повязать памятную ленту и помнить о своем вкладе в развитие нашей родной великой страны – России", – добавил Казбек Коков.В свою очередь гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что Эльбрус стал для многих символом победы над страхом и неуверенностью. "Каждый посетитель парка сможет повязать на инсталляцию памятную ленточку о своей личной победе – и так выразить преемственность поколений, продолжения традиций и благодарности нашим предкам", – сказал он.Необходимо создавать все возможности, чтобы люди чтили и любили свои традиции и историю, уверен Комиссаров. Он выразил надежду, что Парк Побед станет местом притяжения гостей со всей России.Клуб "Эльбрус" был создан в сентябре 2018 года, когда победители конкурса "Лидеры России" совершили восхождение на гору и создали общество, названное ее именем. Одним из главных в клубе является проект "Наставничество"."Очень широко сейчас развернулась программа наставничества. Коллеги-победители конкурса "Лидеры России" получают наставника из числа лучших управленцев страны. И для того, чтобы передать свои знания, в свою очередь, получают себе наставляемого из других проектов платформы "Россия – страна возможностей", выстраивается такая цепочка по передаче опыта и знаний", – отметил победитель первго сезона конкурса "Лидеры России" Олег Жданеев.Напомним, что первый конкурс "Лидеры России" состоялся в 2017-2018 годах. Со второго сезона он стал международным: заявки поступили из 68 стран, 104 человека стали победителями. Третий сезон стал особенным: проводятся дополнительные спецнаправления – "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". 6-7 сентября состоится суперфинал."Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Она объединяет кадровые, образовательные и социальные проекты, направленные на продвижение общественных инициатив и самореализацию граждан.