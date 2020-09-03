Из конкурса исключили бывшего главу Камешковского района Артема Андреева

Сегодня состоялось третье заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Владимира. По итогам предыдущих этапов, прошедших 21 и 24 августа, на заседании рассматривались 4 кандидатуры: проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, бывший глава Камешковского района Артем Андреев, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и глава администрации города Владимира Андрей Шохин.​В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 29.07.2020 № 70, сегодня кандидатуры рассматривались в два этапа. Первый этап прошел в форме конкурса документов, по результатам которого комиссия приняла решение о допуске всех четырех кандидатов ко второму этапу конкурса. На втором этапе состоялось индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов, с изложением программ и ответами на вопросы.​По итогам рассмотрения документов, результатов собеседования, выявленных знаний, умений и оценки программ кандидатов, комиссия приняла решение о представлении в Совет народных депутатов трех кандидатур на должность главы города Владимира - Льва Викторовича Логинова, Сергея Валентиновича Казакова, Андрея Станиславовича Шохина.​Кандидат Артем Андреев, в 2015 году досрочно уволившийся с должности главы администрации Камешковского района, затем работавший во Владимире в частном жилищно-коммунальном бизнесе, но тоже ушедший с должности генерального директора ООО «ЖРЭП № 8», коллегиальным решением комиссии из дальнейшей борьбы выбыл.​Имя нового главы города Владимира назовут депутаты Совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями на прямых выборах 13 сентября 2020 года.