Владимир Сипягин выступил с обращением о случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России ежегодно 3 сентября .

Уважаемые жители Владимирской области!3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это повод ещё раз обратиться к главной угрозе нашего времени.Скорбная дата появилась в нашем календаре после трагедии, которая произошла в 2004 году в Беслане в Северной Осетии. Террористы, захватившие заложников в школе № 1, посягнули на самое святое – жизни ни в чём не повинных детей, совершили самое циничное и бесчеловечное преступление, которому нет оправдания и прощения. Вот уже 16 лет это чудовищное событие болью отзывается в сердце каждого из нас.Сегодня мы склоняемся перед памятью безвинно убитых людей, разделяем боль утраты тех, чьи близкие стали жертвами террористов. Память о них священна.Во имя этой памяти мы должны вновь и вновь призывать общество задуматься о том, что терроризм апеллирует к лживым идеалам, играет на слабостях, которые присущи многим людям, поэтому он крайне опасное зло. Если террор не остановить, он, точно моральная пандемия, за считанные годы уничтожит гуманистические ценности, которые утверждались во всём мире в течение нескольких веков.Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагические события в Будёновске, Норд-Осте, взрывы на улице Гурьянова, на Каширском шоссе, в московском метро...Уважаемые жители! От каждого из нас зависит спокойствие в наших городах и сёлах, жизнь и безопасность земляков, родных, наших детей и внуков. Главное наше оружие – бдительность, сплочённость, неравнодушие.Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких по вине террористов, и благодарность тем, кто бьётся за мир в нашей стране.Пусть в нашей любимой России всегда будет спокойствие и процветание. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!Губернатор области В.В. Сипягин