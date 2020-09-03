Артём Андреев участвовал в конкурсе как безработный. Хотя опыт чиновника-руководителя у него имеется. Он был главой администрации Камешковского района. Потом во Владимире директорствовал в

Артём Андреев участвовал в конкурсе как безработный. Хотя опыт чиновника-руководителя у него имеется. Он был главой администрации Камешковского района. Потом во Владимире директорствовал в управляющей компании ЖРЭП-8. И вот теперь хотел «порулить» областным центром. Но конкурсная комиссия пресекла эти мечты. Причины, по которым Андреев снят с конкурса, официально не называются. В пресс-релизе мэрии только сухая