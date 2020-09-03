Артем Андреев покинул выборную гонку

Из борьбы за кресло мэра города Владимира выбыл еще один кандидат - неработающий Андрей Андреев. Такое решение приняла конкурсная комиссия на своем третьем заседании, которое прошло сегодня, 3 сентября.Пресс-служба мэрии напоминает, что Артем Андреев Артем Андреев в 2015 году досрочно уволился с должности главы администрации Камешковского района. Его следующий пост - в частном жилищно-коммунальном бизнесе города Владимира. Вскоре он ушел и из этой сферы, с должности генерального директора ООО «ЖРЭП № 8».Сегодня комиссия, кроме обсуждения биографии Артема Андреева, рассмотрела и другие три кандидатуры на должность главы города Владимира. По итогам первого и второго этапов, которые состоялись 21 и 24 августа, к третьему этапу подошли проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Так как Андреев коллегиальным решением комиссии из выборной гонки выбыл, по итогам рассмотрения документов, результатов собеседования, выявленных знаний, умений и оценки программ кандидатов, комиссия приняла решение о представлении в Совет народных депутатов трех кандидатур на должность главы города Владимира - Льва Викторовича Логинова, Сергея Валентиновича Казакова, Андрея Станиславовича Шохина.Кто будет мэром, определят депутаты Совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями на прямых выборах 13 сентября 2020 года.