Калужские предприниматели пробудут во Владимире до 4 сентября.

Торгово-промышленная палата Владимирской области в эти дни принимает делегацию руководителей и представителей малых и средних предприятий Калужской области. Данная бизнес-миссия содействует установлению прямого взаимовыгодного производственного и торгового сотрудничества предпринимателей двух регионов.В ходе визита во Владимир запланированы посещения предприятий, участие в биржах контактов и индивидуальных переговорах. Калужские предприниматели пробудут во Владимире до 4 сентября. В рамках бизнес-миссии запланированы также производственные экскурсии на Владимирский химический завод и Гусевской Хрустальный завод.По информации пресс-службы Торгово-промышленной палаты Владимирской области,данная деловая миссия для ТПП Владимирской области стала первой после режима всеобщей самоизоляции, проведенной в формате «живого» общения. До этого времени сотрудничество с предпринимателями и коллегами из других палат строилось в режиме онлайн.