В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса Спутник V в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 820 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 4 952 инфицированных.
В пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса в Москве будет задействовано 20 медучреждений. Столичные клиники получат препарат 3-4 сентября. Всего в пострегистрационных испытаниях примут участие более 40 тысяч человек.
Одной из основных задач исследования является воздействие вакцины на людей старше 60 лет, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Добровольцев планируется набрать из числа жителей столицы, сказал он.
По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса необходима тем, кто переболел COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Предположительно, что у таких людей низкий уровень антител к коронавирусу.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Ярко выраженных симптомов после вакцинации не было, рассказал чиновник.
Коронавирусом в мире заразились более 25,6 миллиона человек. Зафиксировано свыше 855 тысяч жертв COVID-19. В США на 2 сентября выявлено более шести миллионов инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 263 684
Умерли – 4 844
Выздоровели – 216 742
Коронавирус в России
Заболели – 1 005 000
Умерли – 17 414
Выздоровели – 821 169
Коронавирус в мире
Заболели – 25 600 990
Умерли – 855 380
Выздоровели – 13 750 833
Статистика коронавируса в России и мире на 3 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
263 684
4 844
216 742
Россия
1 005 000
17 414
821 169
США
6 040 534
179 670
2 290 059
Весь мир
25 600 990
855 380
13 750 833
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