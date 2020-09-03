В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса Спутник V в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Москве примут участие 20 медицинских учреждений. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Число заразившихся коронавирусом в России превысило миллион. Из них более 820 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 4 952 инфицированных.В пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса в Москве будет задействовано 20 медучреждений. Столичные клиники получат препарат 3-4 сентября. Всего в пострегистрационных испытаниях примут участие более 40 тысяч человек.Одной из основных задач исследования является воздействие вакцины на людей старше 60 лет, заявил глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Добровольцев планируется набрать из числа жителей столицы, сказал он.По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса необходима тем, кто переболел COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. Предположительно, что у таких людей низкий уровень антител к коронавирусу.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Ярко выраженных симптомов после вакцинации не было, рассказал чиновник.Коронавирусом в мире заразились более 25,6 миллиона человек. Зафиксировано свыше 855 тысяч жертв COVID-19. В США на 2 сентября выявлено более шести миллионов инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 263 684Умерли – 4 844Выздоровели – 216 742Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 005 000Умерли – 17 414Выздоровели – 821 169Коронавирус в миреЗаболели – 25 600 990Умерли – 855 380Выздоровели – 13 750 833Статистика коронавируса в России и мире на 3 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква263 6844 844216 742Россия1 005 00017 414821 169США6 040 534179 6702 290 059Весь мир25 600 990855 38013 750 833Коронавирус сегодня | | || | | |