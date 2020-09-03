Молодая девушка выплатит штраф в размере 110 тыс. рублей.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }По инфорации прокуратуры, молодая ковровчанка Б. Попыталаьс использовать свое служебное положение, продавая личные данные клиентов. Девятнадцатилетняя девушка устроилась на работу в офис продаж и обслуживания салона сотовой связи в родном городе. И, получив доступ к закрытой информации, довольно быстро нашла способ подзаработать. За один месяц предприимчивый молодой специалист успела продать сведения о персональных данных четырех абонентов сотовой связи. Так и неизвестно, кому именно она эти данные: ФИО, дата рождения, адрес, данные паспорта, семейное положение.Ковровский городской суд посчитал, что своими действиями Б. нарушила неприкосновенность частной жизни и личной тайны. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.137 УК РФ - незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну, без его согласия, с использованием своего служебного положения.Подсудимая вину в совершении преступления признала, продемонстрировала полное раскаяние и активно сотрудничала со следствием. раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию преступления.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей.Приговор вступил в законную силу.