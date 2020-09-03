Приказом начальника УМВД России по Владимирской области на должность назначен Дмитрий Михайлович Кашицын.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Арапов представил личному составу нового начальника ОМВД России по Петушинскому району капитана полиции Дмитрия Кашицына.В мероприятии приняли участие руководители подразделений Отдела, представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов района.Врио начальника УМВД России по Владимирской области вручил новому руководителю служебное удостоверение и пожелал успехов в службе.Справочно:Дмитрий Михайлович Кашицын родился 29 октября 1984 года во Владимирской области.Получил юридическое образование во Владимирском юридическом институте ФСИН России.Службу в органах внутренних дел начал в 2002 году, в 2005 году был назначен на должность младшего оперуполномоченного ОУР УВД г. Коврова и района. В дальнейшем служил в ММ ОМВД России «Ковровский» на должностях: полицейского ОР ППСп, оперуполномоченного отделения по раскрытию имущественных преступлений ОУР, заместителя начальника отдела уголовного розыска, начальника отдела уголовного розыска.В декабре 2016 года Дмитрий Михайлович стал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ММ ОМВД России «Ковровский», в марте 2018назначен на должность заместителя начальника ОМВД России по Петушинскому району - начальника полиции.Дмитрий Михайлович принимал участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Неоднократно награждался грамотами и медалями за отличие в служебной деятельности и добросовестное исполнение служебных обязанностей.С 1 сентября 2020 г. Приказом начальника УМВД России по Владимирской области назначен на должность начальника ОМВД России по Петушинскому району.