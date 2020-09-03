Александр Лукашенко заявил, что на Западе знают о предстоящих выборах в России и активно готовятся к ним. Теперь в Москве предупреждены.

Александр Лукашенко заявил, что на Западе знают о предстоящих выборах в России и активно готовятся к ним. Теперь в Москве предупреждены.Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет всячески быть полезным для российских партнеров. Он сообщил, что на Западе готовят для России "пакости" в преддверии региональных выборов. Такое заявление политик сделал на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости."Вот их стиль, их лицо", – сказал Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что в сложившихся условиях двум дружественным странам нужно быть готовым защищать свою независимость.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой .В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты. Обстановка не стабилизируется. Ситуацию Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным.Ранее "Дни.ру" публиковали позицию журналиста Алана Мамиева. Он считает, что . Но чем больше Запад давит на республику, тем быстрее она присоединится к России.Единый день голосования пройдет в России в середине сентября.