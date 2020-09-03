Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта Миротворец, передает . Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании ..

Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта "Миротворец", передает . Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании возглавить объединенную Украину и Белоруссию.