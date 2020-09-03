Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта Миротворец, передает . Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании ..
<a href="https://33live.ru/novosti/03-09-2020-lukashenko-vnesli-v-bazu-sajta-mirotvorec.html" target="_blank">Лукашенко внесли в базу сайта Миротворец</a> - Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта Миротворец, передает . Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании ..
[url=https://33live.ru/novosti/03-09-2020-lukashenko-vnesli-v-bazu-sajta-mirotvorec.html]Лукашенко внесли в базу сайта Миротворец[/url] - Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта Миротворец, передает . Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании ..