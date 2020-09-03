Звезда сериала Великолепный век подтвердила слухи о беременности. 37-летняя Мерьем Узерли станет мамой во второй раз.

Звезда сериала "Великолепный век" подтвердила слухи о беременности.37-летняя Мерьем Узерли станет мамой во второй раз.По словам актрисы, сейчас она находится на пятом месяце.Ребенок Мерьем Узерли должен появиться на свет в январе 2021 года."У меня родится девочка", – сказала счастливая звездасериала "Великолепный век". Мерьем добавила, что ее шестилетняя дочь Лара давномечтала о братике или сестренке.Имя отца будущего ребенка Узерли не называет. Известнотолько, что новый избранник актрисы родом из США. Мужчина уже год живет вГермании. Первая встреча влюбленных произошла в Берлине.Отметим, что слухи об интересном положении звезды сериала "Великолепныйвек" появись еще в июле. Поклонники заметили изменения во внешнем виде актрисы.У Мерьем Узерли на свежих фото был заметен подросший живот. Актрисапредположения фанатов долгое время не комментировала.27 Авг 2020 в 2:39 PDTНапомним, у артистки есть старшая дочь Лара. Девочку звездасериала "Великолепный век" родила от бизнесмена из Турции Джана Атеша. Актрисаи предприниматель были помолвлены, но незадолго до появления ребенка неожиданнорасстались. Мерьем улетела от избранника в Германию. Лара родилась уже вЕвропе. О причинах разрыва точно ничего не известно.Ранее, беседуя с журналистами, звезда сериала говорила, что Джан Атеш не помогает ей растить дочь. Бизнесмен не платиталименты. Тот факт, что Лара не общается с папой, мало заботит актрису.