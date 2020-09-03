Те, кто въехал в дома, отапливаются электричеством или дровами.

Дома построены, но жить в них невозможно. Жители Лакинска с 1993 года добиваются от администрации города, чтобы в микрорайон для многодетных пришло голубое топливо и построили дороги.Те, кто въехал в дома, отапливаются электричеством или дровами. Территория в микрорайоне также не благоустроена. Во время дождей дороги становятся непроходимыми, улицы не освещаются.Юрий Кицман, многодетный отец: «Освещения на опорах нет. Пообещали, что вроде бы как сделают, но этого нет. Но самое главное, мне надо, чтобы людям там сделали ливнёвку. Это дренаж. Дороги, по которым я не могу проехать ни на "Уазике", ни на "Ниве", на которой я просто тону. Они сами заехали, 2 метра проехали, утопили грейдер и все. И они сказали: мы больше сюда не заедем!»Когда же придет цивилизация к жителям восьми улиц Лакинска? Смотрите репортаж Веры Куликовой в выпуске «Вестей» в 14.25.