Мы берем кредит на покупку квартиры, сейчас изучаем документы. страховка, конечно, прибавляет расходов. Можно ли от нее отказаться или вернуть, если мы сможем вернуть кредит раньше? Евгения ..

Мы берем кредит на покупку квартиры, сейчас изучаем документы. страховка, конечно, прибавляет расходов. Можно ли от нее отказаться или вернуть, если мы сможем вернуть кредит раньше?Евгения Синельникова, г. ВладимирО страховании заемщиков рассказал заместитель управляющего Владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.- С 1 сентября 2020 года в случае досрочного погашения кредита заемщики могут вернуть часть стоимости страховки. Важно - нововведения коснутся только новых кредитных договоров, которые будут заключены начиная с этой даты. Сумма возврата будет пропорциональна времени, которое осталось до конца периода страхования. Например, если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки. Раньше возвращение части страховой премии при погашении кредита было правом страховщика, а теперь является его обязанностью.Также можно будет рассчитывать на возврат страховой премии при коллективном страховании. Раньше в подобных случаях деньги либо вообще нельзя было вернуть, либо из суммы вычитали комиссию, которая могла достигать могла составлять значительную часть от стоимости страховки. Кроме того, на договоры коллективного страхования распространили «период охлаждения»: в течение 14 дней с момента присоединения к коллективному договору клиент получит право отказаться от него и полностью вернуть сумму, уплаченную за страховку, если страховой случай не наступил.Также 1 сентября Банк России снизил значение надбавок к коэффициентам риска по ряду потребительских кредитов. Это в большей степени коснется менее рискованных заемщиков с низким показателем долговой нагрузки, чтобы не допустить роста закредитованности населения.