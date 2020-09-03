11 сентября на официальном сайте УМВД России по Владимирской области стартует онлайн-голосование I этапа конкурса "Народный участковый - 2020".

В сентябре 2020 года будет дан старт юбилейному десятому ежегодному всероссийскому конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России. Этот конкурс - отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, ведь лучшего участкового выбирают сами граждане.В ходе конкурса, проходящего в три этапа в виде онлайн-голосований, граждане определяют лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.11 сентября 2020 года на главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт онлайн-голосования первого этапа конкурса, в ходе которого жители Владимирской области определят лучших участковых, представляющих районные отделы полиции региона. Подробная информация о каждом участнике с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне будет размещена на странице голосования.Итоги онлайн-голосования первого этапа будут объявлены 21 сентября.Победители примут участие во втором этапе конкурса, который состоится в ноябре текущего года.