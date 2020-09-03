Водитель грузовика, следуя по проезжей части внутренней стороны МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на аварийно стоящий автомобиль...

Следственным управлением УВД по СЗАО направлено в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб человек.Установлено, что водитель грузового автомобиля, следуя по проезжей части внутренней стороны 63 км МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на аварийно стоящий автомобиль марки «Пежо 508». От удара иномарка сместилась и совершила наезд на стоящего рядом пешехода, после чего столкнулась с автомобилем, следовавшим по проезжей части.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.По данному факту СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении водителя грузовика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53