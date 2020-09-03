Несколько недель назад стало известно о том, что дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Маша собирается замуж. Наконец, будущие молодожены озвучили дату празднования.

Несколько недель назад стало известно о том, что дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Маша собирается замуж. Наконец, будущие молодожены озвучили дату празднования.В личном блоге актриса опубликовала скриншот пригласительной открытки, на которой написан день, когда пройдет торжество. Как ни странно, бракосочетание намечено на 7 сентября, понедельник.Стоит напомнить, что в этот день ЗАГСы не работают. Скорее всего, молодые уже расписались, а в начале следующей недели просто устроят прием для родных и друзей. Кстати, внимательные фанаты заметили, что Мария Кончаловская уже давно носит обручальное кольцо, так что, возможно, регистрация брака действительно состоялась раньше.Любовь Толкалина была рада сообщить подписчикам приятную новость. Приглашение на свадьбу дочери сделало ее день невероятно счастливым. Поклонники звезды присоединились к поздравлениям. "Здорово! Поздравляю Вас! У Вас Красавица дочь (вся в маму))...Всем Счастья! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О! Как это здорово!Поздравляю!", "Доброе утро!Вот это новость с утра!" – написали в комментариях.1 Янв 2020 в 4:52 PSTДочь Егора Кончаловского познакомилась со своим избранником несколько лет назад на улице. Никита Кузьмин занимается финансами и онлайн-образованием, так что в период пандемии его работа нисколько не пострадала.Кстати, как оказалось, Мария сама сделала предложение. Как отметила девушка, пара возвращались из магазина, и она заявила, что молодой человек должен на ней жениться. Никита согласился и на следующее утро официально заявил о своих намерениях родителям невесты.