С 1 сентября Приказом начальника УМВД России по области на должность начальника ОМВД России по Петушинскому району назначен Дмитрий Кашицын.

Личному составу ОМВД России по Петушинскому району представили нового начальника. Им стал капитан полиции Дмитрий Кашицын.По информации пресс-службы областного УМВД,Дмитрий Михайлович родилсяво Владимирской области. Закончил ВЮИ. Принимал участие в мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Неоднократно награждался грамотами и медалями за отличие в служебной деятельности и добросовестное исполнение служебных обязанностей.