За минувшие столетия на территории нашей области прошли свой жизненный путь десятки удивительных людей.

Имена в историиВладимирцам рассказали о выдающихся земляках посредствам киноязыкаЗа минувшие столетия на территории нашей области прошли свой жизненный путь десятки удивительных людей, которые прославили малую родину на весь мир.Среди них были: лучший гимнаст XX века, обладатель 15 олимпийских наград Николай Андрианов, один из крупнейших советских пейзажистов Владимир Юкин, основоположник аэродинамики Николай Жуковский и изобретатель современного телевидения Владимир Зворыкин. Их спортивное, творческое и научное наследие стало достоянием всего человечества. Однако, к большому сожалению, нынешняя молодёжь практически ничего не знает о великих земляках...Важная миссияОриентированное на ЕГЭ среднее образование игнорирует краеведение – гонка за баллами в тестовых заданиях, от которых зависит поступление детей в ВУЗы, «выбрасывает за борт» изучение истории родного края. Школьники узнают о выдающихся владимирцах разве, что на тематических классных часах, которые иногда устраивают неравнодушные педагоги. Но чтобы заинтересовать подрастающее поколение – этого мало.Доказательством тому служат итоги патриотического конкурса «Символы малой родины», который проводили в нашей области. На суд комиссии отправили всего 70 детских рисунков. Выяснилось, что большинство ребят очень плохо представляют, кем и какими были люди, прославившие нашу область.Как можно исправить ситуацию? Найти ответ на этот вопрос попытались во Владимирском областном союзе женщин, которым руководит Валентина Бородина.Было понятно, что выставками и лекциями, куда во внеурочное время поведут классы, интерес в молодёжи пробудить будет сложно. Требовался иной формат – современный, доступный и увлекательный.Так родился проект «Имя. Символ 33». Его цель – рассказать о выдающихся владимирцах, используя формат костюмированного документального кино, который быстрее всего увлечёт ребят. Каждая серия (всего запланировали 33) посвящена судьбе конкретного героя.Большие планы- Вначале работы над проектом мы хотели снимать короткие серии длительностью около 7 минут, - говорит руководитель проекта «Имя. Символ 33» Екатерина Бородина. - Но потом поняли, что жизнь знаменитых людей уложить в столь короткий хронометраж просто невозможно. Поэтому продолжительность каждого фильма увеличили, они стали длиться от 25 до 40 минут. На их основе в библиотеках сейчас проводят классные часы для детей. Педагоги и краеведы могут работать с ними и показывать молодёжи пример великих людей.Естественно, что воплотить в жизнь такое крупное начинание было бы нереально без серьёзной финансовой поддержки со стороны государства. Организаторы проекта выиграли Президентский грант по направлению «Сохранение исторической памяти». Кроме того, они заручились поддержкой со стороны творческого объединения ORBIS PICTUS и 2-х областных библиотек – для детей и молодёжи и научной.Сейчас в открытом доступе разместили уже 20 фильмов. Их можно посмотреть в социальных сетях, на видео платформах и в эфире регионального ТВ. Суммарное количество просмотров исчисляется сотнями тысяч – биографии выдающихся владимирцев интересуют зрителей из самых разных регионов нашей страны.Художественная достоверностьКаждая серия проекта – настоящее кинополотно, в создании которого участвовали профессиональные актёры Областного театра драмы, талантливые операторы и художники-постановщики. Под руководством режиссёра Марии Ремыги они смогли добиться детального воссоздания времён и эпох, о которых идёт повествование в фильмах. Съёмки проводили в аутентичных интерьерах старинных усадьб и музеев, а актёров облачили в тщательно воссозданные костюмы.- Я очень довольна проектом, рада, что всё настолько здорово получается, - говорит председатель Союза Женщин Владимирской области Валентина Бородина. – Вся команда ответственно подходит к созданию фильмов, старается преподнести историю максимально полно и красиво.Возможности снимать в некоторых локациях добивались с большим трудом. Например, для фильма о выдающемся советском лётчике Николае Каманине часть съёмок решили провести в Музее авиации в Щёлкове. Но «расчехлять объективы» там просто так не дают даже кинематографистам, работающим на президентские гранты. Пришлось связаться с Министерством обороны, чтобы попытаться добиться разрешения.Даже режиссёр не была до конца уверена в успехе дерзкой затеи. Но, как хорошо известно, - удача сопутствует храбрым. Военное ведомство дало «зелёный свет», благодаря чему в фильме появились уникальные кадры.Однако стремление добиться высокой художественной ценности не сыграло злую шутку с исторической достоверностью, как это часто бывает в телевизионных «документалках». Создатели фильмов очень плотно работали с архивными документами, консультировались с профессиональными краеведами. Это позволило рассказать зрителям интересные, нетривиальные факты, скрасить повествование цепляющими деталями и парадоксами судеб главных героев, из которых складывались удивительные биографии, словно картины из пазлов.Например, в фильме про Николая Адрианова выясняется, что гений спортивной гимнастики научился курить раньше, чем писать! Он рано лишился отца, воспитывался на улице, а посему быстро пристрастился к «вредным наклонностям». Если бы не тренер, который приметил талантливого мальчонку, то не известно, какая судьба ждала бы нашего прославленного земляка. В сорванце, росшем на владимирских улочках, обнаружились железная воля и неуклонное стремление к совершенству, которые в итоге сбросили с олимпийского пьедестала японских атлетов, доминировавших в гимнастике многие годы.Кстати, серия про Николая Андрианова заняла 2 место в номинации «Лучший телевизионный репортаж/фильм сюжет», на всероссийском фестивале «Энергия побед», который проводил Олимпийский комитет России. Жюри по достоинству оценило художественную ценность картины и её значимость в воспитании и мотивации юных спортсменов.Продолжение следует...Сейчас создатели приступили к работе над 3 сезоном. Следующая серия расскажет зрителям о создателе русского фарфора Дмитрии Виноградове. Трудов предстоит много – об этом человеке сохранилось очень мало информации. Но команда проекта «Имя. Символ 33» своё дело знает хорошо, опыта уже достаточно и качество будущего фильма сомнений не вызывает.Затем расскажут историю выдающегося полководца, любимца Суворова и героя Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. В яростных схватках на Бородинском поле он лично руководил солдатами, подавая офицерам пример храбрости и самопожертвования. Осколок ядра ранил его в ногу, его вынесли из-под вражеского огня и отправили в тыл. Жизненный путь он окончил в селе Сима Юрьев-Польского района.Съёмки планируют завершить до конца этого года, но это не точно. События последних месяцев показывают, что строить долгоиграющие планы – дело неблагодарное. Однако трудности создателей не пугают. Они продолжат помогать юным владимирцам (и не только) ощущать причастность к великому культурному и историческому коду, которым одарили нас предки.Илья МорозовКстати:Организаторы проекта выиграли Президентский грант по направлению «Сохранение исторической памяти».