Часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 51-летнего жителя города Мурома. Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).В июне текущего года в полицию обратились местные жители, сообщившие о хищении принадлежащего им имущества. В одном из случаев неизвестный похитил с придомовой территории мотоцикл, стоимостью 7000 рублей, в другом – через незапертые ворота проник в гараж, находящийся на территории частного дома, откуда похитил велосипед и сварочный аппарат, причинив ущерб на сумму 13 000 рублей.Фигурант был задержан на территории города Мурома в результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативных мероприятий. В содеянном мужчина сознался.Похищенный велосипед полицейские обнаружили и изъяли у фигуранта. Сварочный аппарат и мотоцикл злоумышленник успел продать, но в ходе предварительного расследования был установлен покупатель транспортного средства, которое изъяли и вернули законной владельце.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.