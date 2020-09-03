В научном журнале Science Advances была опубликована статья о том, что зонд Индийской организации космических исследований Чандраян-1 обнаружил на поверхности Луны оксид железа или, проще говоря, ..

В научном журнале Science Advances была опубликована статья о том, что зонд Индийской организации космических исследований "Чандраян-1" обнаружил на поверхности Луны оксид железа или, проще говоря, ржавчину. О том, как это соединение могло появиться на естественном спутнике Земли, рассказал заведующий лаборатории геохимии Луны и планет Евгений Слюта.Железо на поверхности Луны появилось из-за падения на нее железных метеоритов, передает сайт . А завершили работу водород с Солнца и кислород с Земли, который выдуло благодаря солнечному ветру. Кроме того, вода попадает на Луну и с падающих комет, добавил он.