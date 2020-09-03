Шлягеру Михаила Шуфутинского 3 сентября в этом году исполняется 26 лет, однако он по-прежнему на слуху у многих россиян.

Каждый год 3 сентября интернет-сообщество вспоминает одноимённую песню Михаила Шуфутинского. Она послужила основой для множества мемов, гифок и анекдотов в Сети. В 2020 году шлягеру исполняется 26 лет, но он по-прежнему на слуху у большинства россиян. News.ru спросил у музыкальных продюсеров, почему старая песня не теряет популярности.Песня остаётся на слуху и расходится на цитаты именно благодаря душевному исполнению Михаила Захаровича, — сообщил в беседе с News.ru музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его словам, часто композиции с хорошим текстом остаются незамеченными именно из-за неправильного их исполнения. Шуфутинский же со своей композицией попал точно в цель.Песни, в которых обозначается конкретная дата, чаще других становятся шлягерами на все времена, сообщил News.ru российский музыкальный продюсер Олег Грабко. По этой же причине во время зимних праздников люди слушают новогодние и рождественские песни разных эпох. Такое же происходит в День Победы и День знаний. По мнению музыкального эксперта, упоминание конкретной даты в песне часто является залогом её успеха.Одна из жительниц Санкт-Петербурга потребовала запретить песню 3 сентября. Соответствующая петиция, адресованная заксобранию Северной столицы, появилась на сайте Change.org. Женщина считает, что слушать год от года со всех углов песню уже невозможно. Ведь даже крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот знаменательный день.