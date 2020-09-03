Появились свежие новости о расследовании резонансного уголовного дела, фигурантом которого является Михаил Ефремов. В СМИ пишут, что обвинение сочло вину актера в смертельном ДТП ..

Появились свежие новости о расследовании резонансного уголовного дела, фигурантом которого является Михаил Ефремов. В СМИ пишут, что обвинение сочло вину актера в смертельном ДТП доказанной.По данным , прокурор запросил для актера лишение свободы сроком на одиннадцать лет. Стоит отметить, что сам подсудимый признал свою вину.