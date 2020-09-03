Консультант центра информационной безопасности компании Инфосистемы джет Александр Рогози дал советы вкладчикам. Он объяснил, какими способами кражи денег со счетов пользуются аферисты.

Консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Александр Рогози дал советы вкладчикам. Он объяснил, какими способами кражи денег со счетов пользуются аферисты.По словам эксперта, для хищения денег с помощью банкоматов могут применяться как технические средства, так и социальные методы. Первая схема мошенничества состоит в том, что преступники используют накладки на клавиатуру банкомата и дополнительные считыватели карт – скиммеры.Еще один способ отъема средств у россиян – подглядывание за вводом пин-кода карты. Также Рогозин отметил, что некоторые аферисты могут якобы забыть карту в банкомате, а когда карту вернут, они заявят о том, что с нее украли деньги.Прежде всего, эксперт рекомендует пользоваться банкоматами, которые находятся или в отделении банка, или в больших торговых центрах, где под них отводится отдельная открытая площадка под видеокамерами. Кроме того, при работе с банкоматом Рогозин рекомендует убедиться, что никто не стоит за плечом. Если вокруг много народу, лучше закрыть рукой клавиатуру при вводе пин-кода.Ранее специалисты рассказали, что на уличные банкоматы специальные считыватели данных и ПИН-кодов карт. Их можно заметить самостоятельно, поскольку они отличаются от основного устройства по цвету или не плотно прилегают к нему.Недавно эксперты из Ростелекома поделились методами борьбы со схемами мошенничества в Сети. Они посоветовали избегать любых неизвестных устройств и не подключать их к компьютеру,