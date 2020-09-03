Надежность электросетей выросла

ПАО "Россети" продолжает снижать аварийность. Как сообщает пресс-служба компании, количество технологических нарушений сократилось в первой половине года в сетях всех классов напряжения, в том числе на 5,5% – на объектах 110 кВ и выше.Даже в сложных метеоусловиях сотрудники компании оперативно рабтают. В этом году снабжение потребителей восстанавливалось в среднем на 8,1% быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019-го.Основные показатели надежности группы компаний – в инфографике