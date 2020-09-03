3 сентября на площади Победы в областной центре владимирцы начнут памятную акцию, посвящённая 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Церемония возложения памятного венка к Вечному ..

3 сентября на площади Победы в областной центре владимирцы начнут памятную акцию, посвящённая 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Церемония возложения памятного венка к Вечному огню запланирована на 11.00.В это же время начнется акция «Дальневосточная Победа». Волонтёры раздадут жёлто-бело-красные ленты в цветах медали СССР «За победу над Японией», а также информационные материалы с описанием роли советских войск в победе над фашистской агрессией.В целом, на 58 площадках области, а также в ВлГУ, Владимирской автомобильной школе ДОСААФ России, Библиотечно-информационном центре г. Гусь-Хрустальный и военной части 11105 в Муроме пройдёт «Диктант Победы» – Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.В социальных сетях и по телевизору будут показывать редкие кадры - ролики с участием ветеранов Дальневосточной Победы 1945 года, которых с каждым годом все меньше.В храмах Владимирской области пройдет молебен по погибшим во Второй мировой войне солдатам.