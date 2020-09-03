У синоптиков такого понятия, разумеется, не существует, но приблизительный прогноз на этот период они всё-таки дают.

Каждый год в сентябре нас волнует, каким будет так называемое "бабье лето" и будет ли вообще.У синоптиков такого понятия, разумеется, не существует, но приблизительный прогноз на этот период они всё-таки дают. Говорит заместитель начальникаВадгидрометцентраВладимир Малороссиянцев.- В этом году бабье лето в Центральной европейской части России будет примерно, как положено по климату, то есть во второй половине сентября, примерно через 2 недели от сегодняшнего дня, то есть где-то с числа 15-16 сентября. Установится вот такая уже хорошая погода. Но, она и сейчас-то хорошая до включительно этих выходных. Суббота, воскресенье, понедельник будет ещё более-менее тепло. Но, где-то во вторник должно похолодать, как минимум градусов на 5 и дневные, и ночные. А потом буквально дней через 10 ожидаем приход этого бабьего лета."Радио России-Владимир"