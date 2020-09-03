Полицейским поступила информация о 24-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории г. Москвы...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту попытки сбыта наркотических средств в особо крупном размере.Полицейским поступила информация о 24-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории г. Москвы. В ходе проверки оперативники установили, что злоумышленник получал партии наркотиков, после чего помещал их в тайники-закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого на Чечерской улице. При его личном досмотре обнаружено и изъято два пакета с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, массой более 2 килограммов.После чего в ходе осмотра места происшествия, а также в ходе обыска по месту фактического проживания задержанного сотрудниками полиции обнаружены и изъяты вещества массой около 3,5 килограммов. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическими средствами – метилэфедроном и МДМА.Общая масса изъятых веществ составила почти 5,5 килограммов.СО ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», которое впоследствии передано в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28