Взяточнику грозит наказание ввиде лишения свободы сроком до 8 лет.

Взятки брал бывший начальник оперативного отдела федерального казенного учреждения ИК-6 УФСИН России по Владимирской области С.По информации прокуратуры Владимирской области, ему платили заключенные, чтобы получить лучшие условия содержания в колонии. Больше полугода схема отлично работала, пока взяточника не раскрыли. В этот период он занимал должность заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии, а затем – должность начальника оперативного отдела. Одному осужденному он поставлял продукты, которые запрещено проносить в колонию, и передал мобильный телефон. Все это обошлось «сидельцу» в сумму около 190 тысяч рублей.Еще один осужденный пользовался его услугами месяц и заплатил 11 тыс. рублей.Дело С. Будет рассматривать Ковровский городской суд по обвинению Ковровской городской прокуратуры. Он сам вину в содеянном признал. За каждое из преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки в соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий в отношении взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе.