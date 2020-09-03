Полицейские обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли шприцы, стеклянные флаконы и полимерную трубку со следами нагара...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств в районе Гольяново.В ходе проверки оперативной информации сотрудниками полиции на Сахалинской улице был задержан 36-летний ранее неоднократно судимый житель столицы. Установлено, что мужчина систематически предоставлял наркозависимым лицам свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за использование квартиры злоумышленник получал от гостей наркотики.Полицейские обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли шприцы, стеклянные флаконы и полимерную трубку со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков.Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве