В I пг. 2020 года страховая компания «Согласие» урегулировала в Центральном федеральном округе (ЦФО) 759 тыс. страховых случаев, что на 220,2 тыс. больше, чем годом ранее, и выплатила клиентам 4,9 млрд руб.

В I пг. 2020 года страховая компания «Согласие» урегулировала в Центральном федеральном округе (ЦФО) 759 тыс. страховых случаев, что на 220,2 тыс. больше, чем годом ранее, и выплатила клиентам 4,9 млрд руб.На автострахование пришлось 68% выплат. Возмещение по автокаско составило 2,4 млрд руб., по ОСАГО – 941,4 млн руб. Наибольший рост выплат (на 36% по сравнению с I пг. 2019 года или до 1 млрд руб.) был в сегменте личного страхования.В Москве выплаты «Согласия» составили 4,1 млрд руб. На втором месте по объему выплат в ЦФО – Московская область (146 млн руб.). В Смоленской компания выплатила возмещение на сумму 138,6 млн руб., в Тульской – 136,2 млн руб., в Воронежской – 90,2 млн руб., в Ярославской – 60,3 млн руб., в Белгородской – 38,8 млн руб. В Ивановской, Костромской и Брянской областях выплаты составили 37,1 млн руб., 30,1 млн руб. и 29,3 млн руб. соответственно. За I пг. 2020 года в Калужской области компания выплатила 28,4 млн руб., в Липецкой – 27,1 млн руб., в Тверской – 24,5 млн руб., в Рязанской – 23,9 млн руб., в Орловской – 13,8 млн руб. Еще 11,7 млн руб., 9,9 млн руб. и 5,7 млн руб. пришлись на Курскую, Владимирскую и Тамбовскую области соответственно.В I пг. 2020 года премия «Согласия» в ЦФО составила 9,6 млрд руб., из которых 3,8 млрд руб. – по автокаско, 2 млрд руб. – по личному страхованию, 1,7 млрд руб. – по ОСАГО, 1,1 млрд руб. – страхованию имущества, 314,5 млн руб. – страхованию ответственности.В Москве компания получила более 80% всей премии по ЦФО (7,8 млрд руб.). Сборы в Тульской области достигли 352,2 млн руб., в Московской – 292,0 млн руб., в Смоленской – 230,4 млн руб. В Белгородской, Воронежской и Ярославской областях поступления составили 96,5 млн руб., 95,4 млн руб. и 93,5 млн руб. соответственно. В Ивановской области премия «Согласия» в I пг. была на уровне 87,9 млн руб., в Костромской – 79,7 млн руб., в Брянской – 77,8 млн руб., в Рязанской – 56,9 млн руб., в Липецкой – 51,3 млн руб., в Калужской – 50,7 млн руб., в Орловской – 25,7 млн руб., в Курской – 17,7 млн руб. Наибольшими темпами (в 2,8 раза) росли сборы в Тамбовской области – до 14,9 млн руб. На втором и третьем местах по росту премии – филиалы во Владимирской (в 2,3 раза до 85,5 млн руб.) и Тверской (в 2,2 раза до 7,5 млн руб.) областях соответственно.В I пг. 2020 года розничная агентская сеть компании в ЦФО (3,4 тыс. агентов) выросла в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В столичном регионе работают свыше 2,3 тыс. агентов (+45%). В Тульской области число агентов превысило 220 – на 91% больше, чем в I полугодии 2019 года. В Смоленской области агентов стало в 2 раза больше (свыше 100).Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром»