Это пока единственный в регионе автогородок, оборудованный согласно последним требованиям.

Сегодня в Судогде откроют автогородок. Это пока единственный в регионе автогородок, оборудованный согласно последним требованиям.Площадка оснащена настоящей дорожной разметкой и знаками дорожного движения. Развлекательно-образовательный "Автогородок" появился рядом с привокзальной площадью. Общая стоимость проекта - 3 миллиона рублей. Средства на его строительство были выделены за победу в конкурсе муниципалитетов по итогам благоустройства территории в 2018 году. И вот спустя 2 года проект увидел свет. На нем уже замечены мамы с юными автолюбителями. Кто будет заниматься в автогородке? Расскажем сегодня в выпусках «Вестей».