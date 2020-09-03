После того, как канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением об отравлении российского блогера Алексея Навального, многие эксперты заговорили о вероятности введения новых ..

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением об отравлении российского блогера Алексея Навального, многие эксперты заговорили о вероятности введения новых западных санкций против России. В числе возможных ударов по российской экономике называлась и остановка строительства проекта "Северный поток – 2".Однако в немецком правительстве считают, что ставить крест на "Северном потоке – 2" пока рано. "В свете имеющихся на текущий момент данных немедленное прекращение строительства было бы нецелесообразно", – цитирует вице-президента немецкого бундестага Вольфганга Кубики. Он считает, что прежде необходимо дождаться завершения расследования произошедшего с блогером.