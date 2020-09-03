В Покрове Петушинского района складывается непростая ситуация с образованием.

Глава региона обратился в Министерство просвещения РФ с предложением поддержать строительство новой школы в Покрове, включив объект в программу национального проекта «Образование». Две городские школы вынуждены работать в две смены в связи с большим количеством учащихся – городских и из окрестных деревень и посёлков. Кроме того, начальная школа Покрова имеет уровень износа выше 50 процентов. В связи с многочисленными обращениями населения, вопрос строительства школы в Покрове находится на контроле в администрации Президента Российской Федерации. Перейти на односменный режим и создать современные условия обучения позволит строительство в городе новой школы на 1100 мест. Уже есть проект объекта, его стоимость, включая оснащение всем необходимым оборудованием, составит порядка 950 млн рублей.