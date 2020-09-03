Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркосодержащих растений. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, предъявлено 32-летней ранее судимой местной жительнице.По версии предварительного следствия, обвиняемая в августе текущего года в лесополосе на территории Гороховецкого района обнаружила дикорастущие растения конопли. Фигурантка собрала растения в полимерный мешок и на такси отправилась домой. По пути автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, которые при осмотре транспортного средства обнаружили в багажнике пакет с 39 наркосодержащими растениями.Женщина пояснила, что растения собрала, чтобы в дальнейшем высушить и использовать для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.