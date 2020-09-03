На создание виртуального концертного зала на 380 из федерального бюджета поступило 5,7 млн рублей.

В пятницу, 4 сентября, в Детской школе искусств имени Балакирева в Гусь-Хрустальном состоится торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного в рамках нацпроекта «Культура».У жителей города появляется возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. Благодаря В зал будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов страны.На создание виртуального концертного зала на 380 мест в Гусь-Хрустальном из федерального бюджета поступило 5,7 млн рублей.