Участок не использовался в сельскохозяйственных целях, вследствие чего, полностью зарос сорной и древесно-кустарниковой травой.

В Камешковском районе собственника лишили земли общей площадью 21,4 га. Участок не использовался в сельскохозяйственных целях, вследствие чего, полностью зарос сорной и древесно-кустарниковой травой.По информации Управления Россельхознадзора по Владимирской области, собственник данных земельных участков не раз привлекался к административной ответственности. ДИЗО обратился в Камешковский городской суд Владимирской области . Суд постановил изъять неиспользуемые земельные участки и продать с публичных торгов, в соответствии с их кадастровой стоимостью.