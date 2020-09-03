Спасатели нашли бабушку, которая заблудилась в Кольчугинском лесу. 62-летняя пенсионерка 31 августа ушла в лес за грибами и не вернулась. О пропаже в МЧС сообщили вечером того же дня. К поиску

Спасатели нашли бабушку, которая заблудилась в Кольчугинском лесу. 62-летняя пенсионерка 31 августа ушла в лес за грибами и не вернулась. О пропаже в МЧС сообщили вечером того же дня. К поиску пропавшей были привлечены не только спасатели, но и полиция, кинологи, а также добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поиски пенсионерки продолжались 2 дня. Осложнялись