Во Владимирской области такая работа ведётся с марта 2020-го года.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сотрудники МЧС продолжают принимать участие в работе по дезобработке общественных мест. Во Владимирской области эта работа ведётся с марта 2020-го года.Так, сотрудники МЧС Владимирской области были задействованы для проведения дезобработки общественных мест в Кольчугинском и Петушинском районах, где складывалась наиболее неблагоприятная обстановка по распространению коронавирусной инфекции, культовых зданий и сооружений в преддверии религиозных праздников, а также мест, где проводились праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время в центре внимания объекты транспортной инфраструктуры. 26-го августа сотрудники МЧС провели дезобработку железнодорожного вокзала города Владимира. И вот, дезобработке подвергся железнодорожный вокзал города Коврова.При помощи ранцевых установок специальным дезинфицирующим раствором был обработан периметр здания железнодорожного вокзала и его внутреннее пространство. В ближайшее время силами МЧС планируется провести дезобработку и других объектов железнодорожного транспорта Владимирской области.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)