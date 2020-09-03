По предварительным данным, общая сумма нелегального дохода превысила шесть миллионов рублей...

«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России и Росгвардией пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в организации незаконной миграции.Оперативниками установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, поддельные документы: патенты, миграционные карты, уведомления о временной регистрации и прочее. За свои услуги они получали от 2 до 3 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма нелегального дохода превысила шесть миллионов рублей.Следственным управлением Управления внутренних дел по Центральному административному округ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое предполагаемых участников группы – уроженцы одной из стран Средней Азии. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов обнаружено пресс-оборудование для изготовления поддельных документов, персональные компьютеры и мобильные телефоны. Также изъяты отрывные части бланков регистраций по месту пребывания иностранных граждан и миграционные карты.В настоящее время проводятся дальнейшие действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк