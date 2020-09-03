В Москве задержали директора Открытой России Андрея Пивоварова, передает . Его доставили в ОВД Тверской. Ожидается, что в отношении Пивоварова составят протокол о нарушении порядка ..
<a href="https://33live.ru/novosti/03-09-2020-v-moskve-zaderzhali-direktora-otkrytoj-rossii.html" target="_blank">В Москве задержали директора Открытой России</a> - В Москве задержали директора Открытой России Андрея Пивоварова, передает . Его доставили в ОВД Тверской. Ожидается, что в отношении Пивоварова составят протокол о нарушении порядка ..
[url=https://33live.ru/novosti/03-09-2020-v-moskve-zaderzhali-direktora-otkrytoj-rossii.html]В Москве задержали директора Открытой России[/url] - В Москве задержали директора Открытой России Андрея Пивоварова, передает . Его доставили в ОВД Тверской. Ожидается, что в отношении Пивоварова составят протокол о нарушении порядка ..