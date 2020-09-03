Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Польши Анджея Дуды. Тот оговорился об идее взять под защиту часть территории ..

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Польши Анджея Дуды. Тот оговорился об идее "взять под защиту" часть территории Белоруссии."Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права", – цитирует спикера российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова призвала Польшу не прибегать к политике подрыва независимости соседних государств.