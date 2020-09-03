Потерпевший сообщил, что на улице Сокольнический Вал на него напали двое неизвестных и отобрали портфель, в котором находилось 300 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился житель Подмосковья. Он сообщил, что на улице Сокольнический Вал на него напали двое неизвестных, отобрали портфель, в котором находилось 300 тысяч рублей, и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте 40 и 51 года.Установлено, что один из злоумышленников распылил заявителю в лицо содержимое баллончика, а второй схватил за шею. После чего они выхватили у него из рук портфель и скрылись на такси.В настоящее время часть суммы удалось изъять, остальное злоумышленники потратили по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73